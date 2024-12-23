Братислава, 23 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В Словакии более 361 тыс. человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Юрай Држик.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На сегодня 361 тыс. подписей. Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тыс., чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, сбор подписей будет продолжаться, пока их число не превысит 600 тыс. В январе планируется передать их главе государства.

«Вопрос должен быть один: «Согласны ли вы с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций?» Примерная формулировка. Точная будет установлена после того, как со всеми бланками передадут президенту», — подчеркнул Држик.

Согласно местному законодательству, для проведения референдума в республике необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей. Всего в республике проживают примерно 5,5 млн человек.

По словам председателя объединения «Брат за брата» Матуша Алексы, причиной инициирования такой петиции стала усталость населения от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Россию с рабочим визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры прошли на фоне прекращения с 1 января 2025 года действия договора о транзите российского газа через Украину.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал переговоры Путина и Фицо пощёчиной главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По его словам, Фицо борется за национальные интересы Словакии. Он также отметил, что россияне не враги словакам.

Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли санкционные меры против так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций также были добавлены компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет санкций ЕС против России. Она пообещала, что ответные шаги Москвы на данные нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.