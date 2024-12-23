Ульяновск, 23 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Беременные студентки, обучающиеся очно в высших и средних специальных учебных заведениях Ульяновской области, с января будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Алексей Русских.

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«В 2025 году регион получит дополнительные средства из федерального бюджета. Например, введём единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей беременным, которые обучаются очно в вузах и ссузах», — произнёс он на заседании штаба по комплексному развитию региона.

По словам главы области, он также поручил правительству региона представить идеи по совершенствованию системы мер поддержки для семей с детьми.

Озвученную выплату в Ульяновской области будут получать студентки, которые не менее одного года проживали в регионе до поступления в вуз. При этом срок беременности должен быть не менее 22 недель. Предполагается, что деньги выплатят более чем 500 жительницам Ульяновской области.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января следующего года единовременные выплаты начнут получать и беременные студентки в Орловской области. На выплаты в 100 тыс. рублей смогут претендовать студентки очной формы обучения, проживающие на территории региона. Для получения выплат девушки должны будут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. В департаменте заявили, что выплаты направлены на улучшение демографической ситуации в Орловской области.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьего и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.