Дарвин, Австралия, 23 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Крокодил Берт, который сыграл в фильме «Крокодил Данди» с актёром Полом Хоганом в главной роли, умер в возрасте более 90 лет в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в Дарвине (Австралия). Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба парка.

кадр из фильма «Крокодил Данди»

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма «Крокодил Данди». Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно, в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи», — говорится на странице парка в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что Берта поймали в реке Рейнольдс в 1980-х годах и он прибыл в Crocosaurus Cove в 2008 году, однако так и не смог обзавестись парой, а «пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей».

В пресс-службе добавили, что после участия в фильме «Крокодил Данди» Берт стал одним из самых узнаваемых в мире крокодилов, а также поспособствовал формированию образа Австралии как «страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы».

Комедийный боевик австрало-американского производства «Крокодил Данди» вышел на экраны кинотеатров в 1986 году. Он повествует об австралийском охотнике за крокодилами Мике Данди, направляющемся в Нью-Йорк для помощи журналистке, которая освещает его жизнь. Главные роли в кинокартине сыграли Пол Хоган и Линда Козловски.