Вильнюс, 23 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа обрушился с критикой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в связи с его визитом в Россию. Комментарий литовский президент опубликовал 23 декабря в соцсети Х (ранее Twitter).

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Насколько дёшева ваша любовь? Есть люди, которые с удовольствием приезжают в Россию и чувствуют себя взволнованно от встречи [с президентом Владимиром Путиным]», — заявил Науседа.

Политик добавил, что «это не путь Литвы». По его словам, Вильнюс якобы предпочитает энергетическую независимость и рыночные цены без «без каких-либо политических ограничений».

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