Президент Литвы Науседа раскритиковал Фицо за визит в Россию
Вильнюс, 23 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа обрушился с критикой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в связи с его визитом в Россию. Комментарий литовский президент опубликовал 23 декабря в соцсети Х (ранее Twitter).
Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Насколько дёшева ваша любовь? Есть люди, которые с удовольствием приезжают в Россию и чувствуют себя взволнованно от встречи [с президентом Владимиром Путиным]», — заявил Науседа.
Политик добавил, что «это не путь Литвы». По его словам, Вильнюс якобы предпочитает энергетическую независимость и рыночные цены без «без каких-либо политических ограничений».
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