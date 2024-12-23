Москва, 23 декабря, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Премьера представления «Соборная площадь» режиссера и основателя Нового театра Эдуарда Боякова состоялась в кинопарке «Москино». Посетители также поучаствовали в постановочных съемках и побывали на ярмарке фестиваля «Путешествие в Рождество».

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Постановка «Соборная площадь» объединила исторические костюмы, современные танцы, электронную музыку и песни. Режиссер провел зрителей по страницам истории России от Смутного времени до наших дней. В спектакле приняли участие известные актеры театра и кино Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович и другие. Попасть на представления можно до 23 февраля включительно.

Кроме того, в декорациях «Линия обороны» кинопарка прошло представление «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа». Гости увидели подлинную военную технику, реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушное сражение советских и немецких истребителей. Все это сопровождалось живой музыкой и короткими киносюжетами с известными актерами в главных ролях.

Зрители представления детально рассмотрели танки, бронетранспортеры и самолеты из Музея техники Вадима Задорожного и хранилища студии «Военфильм». В постановке принимают участие заслуженные артисты России Мария Аронова, Дмитрий Харатьян, Сергей Маховиков и другие, а также хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Увидеть постановку можно будет до 29 декабря 2024 года.

В рамках проекта «Зима в Москве» в кинопарке работает большая тюбинговая горка и каток. Атмосферу праздников подчеркивает яркое и красочное оформление. На фестивале «Путешествие в Рождество» посетители приняли участие в мастер-классах по созданию елочных игрушек, послушали праздничные концерты, купили подарки и сувениры, а также попробовали горячие напитки и зимние угощения.

В преддверии Нового года в кинопарке «Москино» состоялись премьеры отечественных фильмов и мультфильмов. В частности, гости увидели сказочную комедию «Баба-Яга спасает Новый год». Фильм, в котором известные персонажи русского фольклора объединяются против Снежной королевы, частично сняли на территории самого кинопарка.

Еще одна премьера — семейный фильм «Домовенок Кузя». Это история о том, как герой волшебного мира оказывается в квартире обычной семьи и отправляется на поиски сундучка желаний. Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» рассказал маленьким зрителям о новых зимних приключениях Коржика, Карамельки и Компота.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. Сейчас там построено 18 натурных площадок и четыре павильона, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт «Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Крепостная стена», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.