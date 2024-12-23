Москва, 23 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Wildberries прекратил продажу несовершеннолетним похожих на стрелковое оружие товаров. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Объединённой компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Wildberries уже исполнила инициативу Генпрокуратуры: конструктивно схожие с оружием изделия с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж уже недоступны к продаже несовершеннолетним и имеют возрастную маркировку на платформе. При этом пневматическое оружие и ранее было запрещено к продаже на платформе согласно закону «Об оружии», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

По правилам Wildberries, прежде чем открыть карточку товара, покупатель подтверждает, что ему уже исполнилось 18 лет. При выдаче товара категории 18+ менеджер пункта выдачи заказа получает уведомление об этом и проверяет паспорт покупателя.

Маркетплейс следит за продажей товаров, конструкция которых схожа с пневматическим оружием, рассказали в пресс-службе. Карточки регулярно проверяет специальный алгоритм. При нарушении правил изделия снимаются с продажи.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах, в том числе и в Wildberries. Сообщается, что с осени 2024 года скидки на товары стали устанавливаться без согласия продавцов. Таким образом крупные маркетплейсы освобождали склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рисковали понести убытки.

Кроме того, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 года по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.