Абакан, 23 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В Абакане возбудили уголовное дело после взрыва на бывшем заводе. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как отметили в ведомстве, взрыв прогремел во время газосварочных работ в арендованном цеху на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод». Работы проводили сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937331" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Абакане возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении газоопасных работ

«При сварке резервуара для воды произошёл хлопок, в результате которого, по предварительным данным, погибли двое и пострадали несколько сотрудников организации», — сообщили в СК РФ.

Погибшие и пострадавшие — мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, глава Хакасии Валентин Коновалов 23 декабря заявил, что в результате прогремевшего на территории бывшего завода в Абакане взрыва погибли два человека. Ещё четыре человека получили травмы. Взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности, отметил глава региона.

На место ЧП выехал заместитель главы региона Юрий Курлаев. Он сообщил, что при опрессовке произошёл взрыв ёмкости. Чиновник также отметил, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.