Москва, 23 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны.

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Глава военного ведомства снял с ёлки открытку мальчика Ивана из Тульской области. В ней ребёнок рассказал о мечте увидеть Санкт-Петербург.

«Андрей Белоусов пригласил Ивана в Санкт-Петербург, где для него будет организована обширная культурная программа. Также Андрей Белоусов исполнит мечту Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мечтают побывать на Параде 9 мая в Москве», — отметили в Минобороны.

Также в благотворительной акции поучаствовали заместители министра обороны РФ. «Ёлку желаний» проводят в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. Открытки с пожеланиями с праздничных деревьев снимают командиры, начальники, офицеры и члены семей военных. Отмечается, что все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.

Как сообщало ИА Регнум 20 декабря, губернаторы ряда регионов РФ 20 декабря приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял с праздничного дерева несколько записок от детей с новогодними желаниями. Трёхлетняя Елизавета попросила в подарок стол для рисования песком, а 10-летний Богдан — сапборд. Восьмилетний Владимир хочет получить подарок-сюрприз.

Президент России Владимир Путин 5 декабря принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые снял с ёлки глава государства, оставила 10-летняя Маргарита, которая сообщила о мечте посидеть на месте пилота на авиационном тренажёре. Путин пообещал, что желание девочки осуществится.