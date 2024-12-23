Москва, 23 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Сеть АЗС «Роснефть» подвела итоги двенадцатого розыгрыша акции «Миллион от «Семейной команды». Розыгрыш проводился среди участников программы лояльности. Каждый месяц они могли выиграть миллион рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Назван победитель акции «Миллион от «Семейной команды»

Акция стартовала в январе 2024 года. Стать её участником мог любой клиент программы лояльности, который заправил за месяц не менее 80 литров топлива. Всего компания разыграла 12 миллионов рублей. Победителями становились клиенты программы лояльности «Семейная команда» из разных регионов: Москвы, Мурманской, Рязанской областей, Республики Карелии, Краснодарского и Красноярского краёв и других.

Победителем финального розыгрыша стал индивидуальный предприниматель из Брянска Александр Шпильченко. Он занимается грузовыми перевозками на своём малотоннажном грузовом автомобиле и в ноябре заправил 570 литров дизельного топлива.

«Семейная команда» — накопительная бонусная программа «Роснефти». Баллы можно получать, заправляясь на АЗС компании, а также у партнёров. Потратить баллы можно на оплату топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети.