Москва, 23 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием пожарной машины и автобуса на Новочеркасском бульваре в Москве произошло, так как водитель последнего не уступил спасателям дорогу. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Евгений Мессман/ТАСС

«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — указано в Telegram-канале ведомства.

Руководителю главного управления СК России по Москве Андрею Стрижову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Москве в массовом ДТП с участием пожарной машины и автобуса пострадали 15 человек. 14 из них госпитализировали. В их числе были дворе пожарных и один ребёнок.

Авария произошла на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель пожарной машины проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Пожарная машина пересекла перекрёсток с включёнными спецсигналами, так как направлялась на вызов.