Варшава, 23 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Польше вспыхнул скандал из-за предрождественской студенческой вечеринки в городе Иновроцлаве, участники которой принесли пряники в виде свастики. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета Wyborcza.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«Ученики принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды и пели нацистские песни», — сообщает издание.

Всё это было записано на видео, которое затем распространилось в соцсетях. Так, на кадрах видно, как учащиеся делают нацистские жесты и исполняют песни на соответствующую тематику. По словам очевидцев, во время встречи не было традиционных колядок и преобладали песни агрессивного содержания.

«Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Как школьное сообщество, мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям», — так прокомментировали случившееся в администрации учебного заведения.

Руководство также заявило, что к участникам скандального мероприятия примут соответствующие меры.

Как передавало ИА Регнум, в июле житель Одессы отчитал молодого человека за тату со свастикой. После этого между собеседниками завязалась драка. В какой-то момент мужчина достал нож и стал приближаться к парню с татуировками. Третий участник произошедшего снимал всё на камеру мобильного телефона. Заявив «вы скоро все поляжете», мужчина ушёл, решив не участвовать в конфликте. Предположительно, молодой человек с тату был украинским военнослужащим.