Москва, 23 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Тело покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, являющегося бывшим мужем певицы Анны Седоковой, ещё долго будет находиться в морге, так как никто не обратился для его оформления и у погибшего не было паспорта. Об этом 23 декабря рассказал знакомый с ситуацией источник.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова

«Ситуация такая: он в морге и будет ещё лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо ещё нотариально заверить», — привёл его слова портал NEWS.ru.

По словам источника, разрешение на выдачу тела может выдать только ЦАО Следственного комитета России и для этого необходимо собрать много документов. Затем в СК должны подписать разрешение, и только после этого можно будет узнать время и дату выдачи тела Тиммы, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, сестра спортсмена Лелде 18 декабря заявила, что прощание с баскетболистом пройдёт в Латвии. По словам близкого друга баскетболиста Гатиса Лининьша, для перевозки тела Тиммы в республику необходимы деньги, в связи с этим он попросил о финансовой поддержке.

В ночь на 17 декабря 32-летнего баскетболиста обнаружили без сознания в одном из хостелов в центре Москвы. Мужчина оставил сообщение в телефоне с просьбой позвонить его бывшей жене. Обстоятельства его смерти устанавливает следствие.

По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с Седоковой и поздравить её с днём рождения. Затем он отправился в хостел в трёх километрах от дома артистки, чтобы совершить суицид.

Седокова после сообщений о гибели спортсмена опубликовала видеообращение, заявив в нём, что последние годы «жила в аду». Певица также попросила не распространять запись, чтобы оградить своего маленького ребёнка от информации о трагедии. Позднее она оказалась в больнице, разместив кадры оттуда в интернете. Супруги прожили вместе четыре года.