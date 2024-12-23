Москва, 23 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Telegram впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Об этом 23 декабря заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Общая выручка в 2024 году превысила $1 млрд, и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — написал он в Telegram-канале.

Дуров уточнил, что в этом году число пользователей платформы, оформивших подписку Premium, впервые превысило 12 млн человек.

Основатель мессенджера также сообщил, что за последние четыре года платформа выпустила долговых облигаций примерно на $2 млрд. Прошлой осенью была погашена большая часть их часть, благодаря выгодным условиям, которые сложились.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре газета Finanical Times сообщила, что общая выручка Telegram по итогам первых шести месяцев 2024 года достигла $335 млн. Это чуть меньше выручки за весь 2023 год, составившей $342 млн.

В октябре Telegram запустил для бизнеса новую функцию верификации телефонных номеров клиентов. Стоимость единоразовой проверки составила $0,01. Дуров назвал этот способ самым доступным.