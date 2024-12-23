Москва, 23 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей кинорежиссёра, народного артиста России Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в «Академию кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова». Соответствующая информация указана в официальных судебных документах.

Владимир Вяткин/РИА Новости Никита Михалков

«Признать ректора АНО ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова» Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — привело 23 декабря агентство «Москва» выдержку из документа.

Отмечается, что сам кинорежиссёр на судебное заседание не явился. Доказательства причины неявки суду предоставлены не были, поэтому дело рассматривалось в отсутствие ответчика.

Как сообщало ИА Регнум, в августе актёра Бориса Репетура, известного по озвучиванию шоу «Галилео» и в качестве ведущего культовой передачи о компьютерных играх «От винта!», оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»). Утверждалось, что суд лишил актёра водительских прав за пьяное вождение.