Дербент, Дагестан, 23 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники полиции задержали подростка, который в течение нескольких месяцев сообщал ложные сведения о минировании школ в Дербенте. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шестнадцатилетний житель Дербента с сентября по декабрь звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы», — говорится в сообщении.

По каждому такому звонку эвакуировали людей и обследовали помещения, но взрывчатки не находили. У подозреваемого изъяли 35 сим-карт и устройства, с которых он звонил.

Подросток признал свою вину и раскаялся, пояснив, что срывал уроки намеренно, так как не хотел их посещать. Поскольку он уже достиг 16-летнего возраста, то может нести уголовную ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как передавало ИА Регнум, в октябре двоих мужчин, приехавших в Москву из других регионов, задержали за ложные угрозы взорвать бомбы в метрополитене. Первый подозреваемый угрожал устроить взрыв, находясь в вагоне метро на Сокольнической линии. Он утверждал, что в его сумке бомба. Бдительные пассажиры сообщили об этом полиции.

В этот же день поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился возле входа на станцию метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии и говорил о возможном взрыве в подземке.