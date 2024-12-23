Среднеуральск, Свердловская область, 23 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Бывшего мэра Среднеуральска Свердловской области Андрея Зашляпина задержали по подозрению в коррупции. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

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«Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО задержали <…> Зашляпина Андрея Аркадьевича», — говорится в публикации.

Официального подтверждения от силовых ведомств о задержании экс-мэра пока не было.

Как передавало ИА Регнум, Зашляпин ушёл с поста мэра Среднеуральска в январе 2021 года, проработав в этой должности 20 месяцев. Он не объяснил причину такого решения, но отметил, что это не связано с результатами его работы.

Через месяц после этого сотрудники ФСБ провели обыски в мэрии Среднеуральска. В ведомстве уточнили, что разбираются с «наследием» уволившегося руководителя. Следственные мероприятия проводили в связи с расследованием уголовных дел по статьям 159 и 292 УК РФ («Мошенничество» и «Служебный подлог»).