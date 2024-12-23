Москва, 23 декабря, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Владимир Кузьмин не давал согласия на использование своей композиции «Нам всем нужен мир» на музыкальном фестивале в Лондоне, в котором принимали участие артисты-иноагенты. Об этом ИА Регнум рассказали Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина.

Максим Блинов/РИА Новости Певец Владимир Кузьмин

19 декабря в Лондоне в «Ово Арена» в Уэмбли прошёл так называемый антивоенный музыкальный фестиваль «ИNОЙ Festival 2024», в котором приняли участие многие уехавшие из России артисты, признанные иноагентами. В том числе «Би-2» (Вокалист Лёва (Егор Бортник) — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Noize MC (признан в РФ физлицом — иностранным агентом, настоящее имя — Иван Алексеев), Монеточка (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, настоящее имя — Елизавета Гырдымова), «Порнофильмы» (вокалист — Владимир Котляров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), «Каста», Борис Гребенщиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и другие. Вёл мероприятие музыкальный критик Артемий Троицкий (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Среди прочих на мероприятии прозвучала запись песни в исполнении Аллы Пугачёвой «Нам всем нужен мир», которую певица попросила поставить от её имени. Ведущий озвучил, что написал это произведение композитор и поэт-песенник Владимир Кузьмин. Вот только никакого разрешения на использование своего произведения на подобном мероприятии его создатель никому не давал. Об этом ИА Регнум сообщила супруга Владимира Кузьмина Екатерина. Более того, композитор вообще ничего не знал о самом фестивале.

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«Владимир Борисович уже очень давно не даёт интервью и не выступает на мероприятиях. Об этом фестивале мы слышим впервые, соответственно, с нами никто не связывался и не просил никакого разрешения ни на какие песни. Он эту песню написал, наверно, лет 30 назад, я сейчас достоверно даже не смогу сказать, кому она принадлежит по авторским правам. Это нужно уточнять дополнительно», — объяснила жена композитора.

Кузьмин заявил ИА Регнум, что давно не исполнял эту песню.

«Песня «Нам всем нужен мир» была написана в 1986 году, с тех пор она мной не исполнялась. И судьба ее мне неизвестна. Я сочинил музыку и стихи более 400 песен. Многие из них исполняются различными артистами, разрешения на это у меня не спрашивают», — заявил артист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рэпера Noize MC (признан в РФ физлицом — иностранным агентом, настоящее имя — Иван Алексеев) оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.