Москва, 23 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Получение компаниями льготных кредитов следует увязать с их выходом на биржу. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава государства подчеркнул, что в условиях необходимости сдерживания инфляции нужно соответствующим образом выстраивать кредитную политику. Так, требуется донастроить льготные кредитные программы, а также проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки ЦБ РФ между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.

«Также прошу подумать о том, как увязать получение льготных кредитов с выходом компаний на биржу. Конечно, там, где это обоснованно и целесообразно, то есть в отношении крупных компаний, лидеров своих отраслей», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в начале декабря заявил, что российское руководство будет поддерживать выход компаний на биржу. В качестве мер поддержки будут предложены субсидии от государства или льготные кредиты, отметил президент.

В 2024 году в стране состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. В результате эмитенты смогли привлечь 102 млрд рублей. Президент назвал этот результат удовлетворительным, но в масштабах страны небольшим. Он подчеркнул, что российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений экономики страны.