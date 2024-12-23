Москва, 23 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Программы льготной ипотеки, действующие в России, позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья», — рассказал он.

Путин также отметил важность льготных кредитов для развития сельского хозяйства. Они позволили увеличить выпуск аграрной продукции, а также способствовали росту числа тех, кто работает в некрупном бизнесе.

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Как передавало ИА Регнум, Путин 20 декабря в ходе заседания правительства по вопросам поддержки семей поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений. Он также призвал распространить эту программу на вторичное жильё.

Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря сообщил, что в следующем году на программу по семейной ипотеке средства из федерального бюджета выделят в полном объёме. Ведомство проследит за тем, чтобы не было случаев, когда у банков нет средств на предоставление соответствующих льготных кредитов.