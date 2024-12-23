Красноярск, 23 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В Красноярске студентка второго курса по заданию мошенников подожгла банкомат и загорелась с ним. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

кадр из видео

Инцидент произошёл в пятницу, 20 декабря. По данным ведомства, 19-летней девушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Центробанка, и заявили, что её родители попали в поле зрения силовиков, так как финансируют недружественную страну. Дабы помочь им, девушку попросили взять канистру с бензином и поджечь полицейский автомобиль. Но поскольку транспорта не оказалось на месте, аферисты сказали жертве поджечь терминал в отделении банка.

Огонь тут же перекинулся и на девушку, студентка вспыхнула почти одновременно с банкоматом. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами первой и второй степени.

Как сообщало ИА Регнум 22 декабря, за сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах по заданию телефонных мошенников. Среди совершивших правонарушения много пожилых людей.

Вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.

В подмосковном Королёве 21 декабря мужчина взорвал петарду в торговом центре. После этого он скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан. По данным Telegram-канал Baza, это был второй подобный инцидент за день. Первый произошёл в МФЦ, расположенном в одном из столичных торговых центров. Там женщина взорвала фейерверк. Её задержали, пострадавших не было.