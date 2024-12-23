Москва, 23 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты должны стартовать с 1 января 2025 года без задержек.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства напомнил, что ещё в начале декабря на форуме «Россия зовёт» и на заседании Совета по стратегическому развитию обозначил важную системную задачу в области экономики — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией.

По его словам, решение данной задачи станет залогом для достижения национальных целей развития и успешного выполнения госпрограмм, а также нацпроектов.

«А они, как вы знаете, должны стартовать без задержек, с 1 января будущего года», — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Глава государства отметил, что они будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

Также российский лидер подчеркнул, что информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах стоит изложить в понятном для граждан справочнике.

Отдельно президент сообщил о подготовке нацпроекта по ракетно-космической промышленности. Диверсификация работы оборонно-промышленного комплекса страны потребуется уже в ближайшем будущем, добавил он.