Москва, 23 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Первый российский высокоскоростной поезд решили назвать «Белый кречет». Об этом 23 декабря рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Виталий Невар/ТАСС

«Сейчас, в эти минуты строится новый завод в Свердловской области по производству этого состава», — рассказал он в интервью ТАСС.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет наиболее знаковым проектом в России до 2030 года, подчеркнул Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 11 декабря заявил, что планы по прокладке ВСМ Москва — Санкт-Петербург выглядят очень оптимистично. При этом он призвал производителей, участвующих в их реализации, «не задирать цены» при его реализации только под предлогом инфляции.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ВСМ между российскими столицами вдвое сократит время в поездке и в четыре-пять раз увеличит поток пассажиров. Московская и Петербургская агломерации составляют где-то около 40 млн человек, или около 30% населения страны, напомнил глава города.