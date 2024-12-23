Москва, 23 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В МГУ имени М. В. Ломоносова на направлении «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» преподаватель объяснял тонкости английского языка с помощью статьи, которая героизировала британского наёмника ВСУ. Среди слушателей лекции присутствовали жёны действующих бойцов СВО. Студенты рассказали ИА Регнум, что случай был единичным и сам преподаватель перед тем, как обсудить статью, осудил действия наёмника.

Известия/Александр Казаков

В редакцию ИА Регнум обратилась женщина, которая рассказала, что её подруга учится в МГУ на переводчика. Эти курсы ей оплатил её супруг, участник СВО.

«У моей знакомой муж участник СВО. Она обучается на курсах переводчиков в МГУ. Недавно им на занятии дали перевести статью, в которой 22-летний британский наёмник ВСУ представлен как герой. Ей было не очень приятно такое читать, ведь её муж был сильно ранен в зоне спецоперации, а тут ей надо переводить и обсуждать заметку, которая говорит, что вэсэушники герои», — рассказала женщина.

В статье из иностранной прессы рассказывается о погибшем 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере. Рассказывается о том, что он героически погиб, сражаясь на стороне ВСУ против России. Также в статье написано, что родители парня отговаривали его сражаться за Украину, но британская пресса в противовес словам родителей приводит комментарии из сети, где не знающие Каллума люди хвалят его за смерть в чужой стране.

Сама студентка рассказала, что её супруг получил четыре огнестрельных ранения в правую руку — ключицу пришлось собирать по частям, теперь у бойца металлическая конструкция в руке. Поэтому данная заметка выбила её из учебного процесса на целый день — тяжело переводить такое, отключая ассоциации и не принимая всё близко к сердцу.

«Это очень неприятный инцидент. Я не хотела придавать его огласке, потому что это расстроит моего мужа. Это было единожды. Важно отметить, что действия наёмника из статьи профессор осудил. Но она всё равно была мне очень неприятна как человеку, который столкнулся с последствиями военных действий. Однако говорить, что нам на лекциях читают про ВСУ, не совсем верно. Сейчас я просто работаю, учусь и помогаю мужу в реабилитации после ранения», — поделилась Арина.

Журналисты ИА Регнум выяснили, что данную статью своим студентам предложил преподаватель Александр Филимонов. Свой выбор он объяснил филологической составляющей статьи.

«Эта статья хорошо подходит для начинающих переводчиков. Я действительно осудил действия британца и предложил студентам перевести её лишь один раз. Среди наших студентов много журналистов, и я считаю, что они имеют право знать, о чём и как пишут их зарубежные коллеги», — сказал Александр Филимонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что народная артистка РФ Клара Новикова записала видео в поддержку Израиля, но отказалась записать видео в поддержу жителей Белгорода. Народна артистка из России не уезжала после начала СВО и продолжает здесь работать и зарабатывать.