Москва, 23 декабря, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информациоей о ситуации, связанной с мэром города Сосновки в Кировской области Никитой Гореловым. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадр из обращения Никиты Горелова Никита Горелов

«К сожалению, я не в курсе ситуации. Мне здесь нечего сказать, я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — сказал Песков.

Мэр Сосновки Горелов, в прошлом участник СВО, опубликовал сообщение, в котором заявил, что в руководстве Кировской области процветает коррупция. Он рассказал, что его хотят снять с поста главы Сосновки, на котором он пробыл всего два месяца. Как сообщил Горелов, ему пришло предписание вернуться в зону СВО для продолжения воинской службы. Мэр заявил, что намерен добиваться правды, а также увольнения и наказания коррупционеров.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте 2024 года призвал следственные органы уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.

В начале декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в стране с начала года ущерб от коррупции превысил 14 млрд рублей.

Суд в Москве 13 декабря отправил под домашний арест экс-главу аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые группой лиц либо в особо крупном размере»).