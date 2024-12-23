Москва, 23 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков ушёл из жизни в возрасте 70 лет из-за болезни. Об этом 23 декабря сообщил заместитель главы этой партии Владимир Ворожцов.

Виталий Белоусов/РИА Новости Владимир Бураков

«Увы, да. Болезнь», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Владимир Бураков родился 6 ноября 1954 года в Харькове и в 1977 году окончил Московский авиационный институт, а в 1989-м — Московскую Высшую партийную школу КПСС. Инженер-механик, политолог, кандидат юридических наук (2003).

С 2005 по 2006 год являлся заместителем главы Российской партии пенсионеров. Находился на посту председателя Центрального совета Российской партии пенсионеров с 2012 года.