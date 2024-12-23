Москва, 23 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Первая рабочая неделя в январе 2025 года после новогодних каникул будет двухдневной. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в Минтруде РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря началась последняя рабочая неделя в 2024 году. Перед новогодними праздниками россияне будут трудиться шесть дней.

Так, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря. Таким образом, рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным днём.

В то же время регионы России вправе самостоятельно решить, будет ли 28 декабря нерабочим или рабочим днём.

У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных дня ― 29, 30 и 31 декабря. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся до 8 января и будут идти 11 дней подряд.

Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января.