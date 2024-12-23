Москва, 23 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Информация о том, что бывшему президенту Сирии Башару Асаду ограничили выезд из России, не соответствует действительности. Об этом 23 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости Башар Асад

Ранее, 19 декабря, турецкое издание Haberturk написало, что якобы российские власти запретили Асаду покидать Москву и вести политическую деятельность. Уточняется, что его супругу Асму подобная ситуация не устроила и она подала на развод. Она также запросила специальное разрешение на выезд из российской столицы и намерена отправиться в Лондон.

«Нет, не соответствует действительности», — ответил представитель Кремля на вопрос о достоверности данной информации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где ему и семье предоставили убежище.

21 декабря стало известно, что Асма Асад за несколько недель до событий в Сирии начала проходить курс лечения от рецидива рака в Москве. Женщина родилась в Лондоне, имеет два гражданства. Семья родом из сирийского города Хомс. В мае 2024 года у жены политика обнаружили острый миелоидный лейкоз, восемь лет назад у неё обнаружили рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей удалили опухоль, через несколько месяцев Асма сообщила, что здорова.