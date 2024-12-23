Москва, 23 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Москве благоустроили проезд близ Павелецкой железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

mos.ru В Москве благоустроен Проектируемый проезд № 714

«Новый проезд, который еще год назад был заброшенной территорией вдоль Павелецкой железной дороги, соединил Варшавское шоссе и Новоданиловскую набережную. Сейчас им активно пользуются автомобилисты и пешеходы», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, задачей Проектируемого проезда № 714 было обеспечить доступность офисных зданий и транспортных объектов, разгрузить дороги в этом районе».

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в новом проезде удобные тротуары общей площадью 1,9 тыс. квадратных метров. Вдоль насыпи железной дороги появилась асфальтированная проезжая часть с дорожной разметкой и пешеходными переходами. «Вдоль новой дороги установили фонари с энергосберегающими светодиодными светильниками», — отметил заместитель мэра Москвы.

Он рассказал, что в рамках программы «Чистое небо» воздушные линии убрали под землю, в кабельную канализацию протяженностью почти 1,2 километра.

Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, подчеркнул Пётр Бирюков. В Проектируемом проезде № 714 разбили 1,7 тыс. «квадратов» газона.