Москва, 23 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Оптимальный возраст для беременности и рождения ребёнка у женщины составляет от 18 до 35 лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказали в Минздраве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

В Минздраве также указали, что мужчины могут зачать ребёнка даже в старшем возрасте, однако с каждым годом вероятность этого события снижается. В ведомстве обратили внимание, что семья, где отец старше 35 лет, имеет меньше шансов родить живого ребёнка в сравнении с более молодыми отцами даже при применении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), дети от возрастных отцов чаще имеют проблемы со здоровьем.

В министерстве отдельно отметили, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день — на 60%, а высокий уровень потребления кофеина, то есть более пяти чашек в день, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

Как передавало ИА Регнум 20 декабря, президент России Владимир Путин на итоговом заседании Госсовета призвал поддерживать стремление россиян к раннему деторождению. Глава государства отметил, что одна из таких мер поддержки — материнский капитал. Он также добавил, что правительству и дальше необходимо совершенствовать инициативы, которые позволят семьям с разным уровнем доходов ощущать заботу со стороны государства.

Путин заявил, что для успешного решения задач развития страны россиян должно быть намного больше, чем сейчас. В ходе заседания Госсовета президент обратил внимание, что, хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей.