Сочи, Краснодарский край, 23 декабря, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского заподозрили в получении взятки суммой более 43 млн рублей, которые его жене Янине передал сочинский бизнесмен. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе МВД России.

Пресс-служба Мещанского суда

Установлено, что в ноябре 2023 года экс-мэра через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера. Отмечается, что взятка была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену условия для развития его бизнеса и оказывать покровительство.

«Подозреваемые были задержаны осенью текущего года при участии оперативников ГУЭБиПК МВД России, их коллег из Краснодарского края и сотрудников ФСБ России. В жилых и офисных помещениях в городах Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков», — отметили в пресс-службе ведомства.

В качестве доказательств были изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы. Следователи продолжают устанавливать всех соучастников преступления.

Как передавало ИА Регнум, Копайгородский после ухода с поста мэра Сочи отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Его задержали в сентябре в Луганске. Также следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района Ивана Савина.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе.

13 ноября суд отправил супругу бывшего мэра Янину под домашний арест. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

На следующий день суд продлил на три месяца срок ареста имущества по делу Копайгородского. Ограничение распространяется на недвижимость и банковские счета бывшего мэра Сочи, его супруги и матери, а также других лиц на общую сумму около 600 млн рублей.