Брюссель, 23 декабря, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критику в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом 23 декабря сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Markus Schreiber/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — сказал он.

Рютте напомнил, что помощь Украине со стороны Германии уступает только помощи со стороны США и намного опережает объёмы помощи от других стран, включая самые крупные европейские экономики.

«Это достижение, за которое Украина может быть благодарна Шольцу», — добавил генсек НАТО.

Отмечается, что ранее Зеленский часто выражал свое недовольство канцлером ФРГ из-за его отказа передавать киевского режиму дальнобойные ракеты Taurus и его звонка президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Шольц заявил, что собирается продолжать диалог с президентом РФ и готов к новым разговорам с ним. По словам немецкого канцлера, российскому лидеру необходимо донести, насколько важен вклад Москвы в урегулирование конфликта на Украине.

Ранее, 15 декабря, Шольц впервые за почти два года позвонил Путину. В ходе беседы президент РФ напомнил ему об условиях Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по Украине, добавив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Он также назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и уточнил, что причиной этого стали недружественные шаги немецкой стороны.