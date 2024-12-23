Москва, 23 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду пригрозила отыграться на Приднестровье в случае, если вопрос с поставками российского газа молдавской стороне не решится. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

ZAK BENNETT/AP/TASS Президент Молдавии Майя Санду

Уточняется, что в ходе совещания с правительством Молдавии по вопросам энергетической безопасности республики Санду «вышла из себя» после доклада молдавского премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения страны, которые могут появиться после окончания действия российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря.

В СВР отметили, что президент Молдавии отказалась обсуждать этот вопрос с Киевом, безапелляционно возложив всю ответственность за эту ситуацию на Россию.

«По словам Санду, если Москва не найдёт способ доставить сюда газ, то Кишинёв отыграется на пророссийском Приднестровье», — говорится в сообщении.

Она также приказала возбудить уголовные дела в отношении руководителей региона «за сепаратизм», а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении его границ, добавили в СВР.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 ноября в СВР рассказали, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье и может развязать войну в регионе. Отмечалось, что также она выступила за ликвидацию присутствия в Приднестровье российских миротворческих сил.

В Молдавии с 16 декабря начало действовать чрезвычайное положение из-за угрозы энергетического кризиса. На фоне прекращения действия транзитного договора на прокачку российского газа через контролируемую Киевом территорию существует угроза остановки его поставок на Днестровскую ГРЭС, расположенную возле Тирасполя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 декабря отметила, что Кишинёву нужно заплатить за поставки газа из России вместо жалоб на выдуманный шантаж со стороны Москвы. Санду продолжает «заигрывать» с представителями НАТО, несмотря на нейтральный статус Молдавии, добавила дипломат.