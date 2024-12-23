Москва, 23 декабря, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий защиту от мошенников, действующих в соцсетях под видом благотворительных организаций. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Поддерживаете принятие законопроекта?» — спросил Володин у аудитории своего Telegram-канала.

Законопроект о внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях» инициировала группа депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко.

Предлагается обязать благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях. Как уточняется, официальные страницы некоммерческих организаций будут проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».

«Принятие законопроекта позволит обезопасить граждан и организации от мошенничества в социальных сетях и обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД России предупредило о мошенниках, которые применяют фейковые приложения — трекеры, запускающие на устройстве жертвы банковский троян Mamont. Для этого злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с выгодными ценами, а затем предлагают потенциальным жертвам оплатить оформленный заказ в момент получения.