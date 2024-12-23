Донецк, 23 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили микрорайон Северный в городе Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря рассказал глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы ДНР, в Часовом Яре сейчас идёт успешная, хотя и не очень быстрая работа по освобождению города.

«И район Северный <…> сейчас находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Также [ведётся] работа в окрестностях огнеупорного комбината», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Чукча рассказал, что украинские войска после вывода техники из города Часова Яра в ДНР готовят к обороне Константиновку и Дружковку. По словам военного, противник понял, что не сможет удержать и микрорайон Северный.

Пушилин 15 декабря заявил, что российские военные почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре. Он уточнил, что украинские формирования ещё могут там удерживаться, но постепенно осознают, что особых перспектив нет.