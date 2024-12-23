Вашингтон, 23 декабря, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп собирается переименовать высочайшую гору Северной Америки. Об этом 23 декабря сообщило британское издание The Guardian.

Gerhard Kraus/imageBROKER.com/Global Look Press Гора Денали

В конце XIX века гора высотой 6190 м была названа в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, однако в августе 2015 года занимавший в тот момент пост главы Белого дома Барак Обама переименовал её в Денали. Гора находится на Аляске в центре одноимённого национального парка. Обама в то время положил конец многолетней битве за название этой горы, встав на сторону штата Аляска в этом вопросе.

Отмечается, что в ходе выступления перед своими сторонниками в Финиксе Трамп напомнил о недавнем переименовании горы.

«Он был великим президентом», — сказал республиканец, подчеркнув, что его администрация вернёт горе имя Мак-Кинли, так как последний «этого заслуживает».

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил, что намерен вернуть США отданный в прошлом веке Панамский канал. Он уточнил, что этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Позднее в этот же день президент Панамы Хосе Рауль отметил, что на основании договора 1977 года Панамский канал принадлежит его стране. Канал не контролируется Китаем или какой-либо другой страной, добавил он.