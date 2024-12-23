Москва, 23 декабря, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Более 20 россиян совершили дестабилизирующие действия, которые их вынудили выполнить мошенники. Об этом 23 декабря рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизирующих действий», — привёл слова представителя ведомства ТАСС.

Он уточнил, что попавшие под влияние преступников россияне в торговых центрах, банках, отделениях «Почты России» и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались совершить поджог автомобилей полиции.

«Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и движимые желанием вернуть похищенные средства стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!» — подчеркнул представитель управления МВД РФ.

При этом специалисты по борьбе с киберпреступлениями заявили об активизации злоумышленников, преследующих не только финансовые цели, в преддверии новогодних праздников. В связи с этим в ведомстве рекомендовали сохранять бдительность и прекращать разговоры по телефону при первых подозрительных словах.

«Обязательно поговорите об этом со своими родными, особенно со старшим поколением. Это поможет избежать страшных ошибок», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Сбербанке рассказали, что перед новогодними праздниками число атак на социальные и административные здания, а также офисы банков в РФ возросло на 30%. Уточнялось, что такие инциденты связаны с телефонным мошенничеством, злоумышленники, как правило, звонят из украинских кол-центров.

Ранее в этот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что учительница школы попыталась поджечь отдел полиции во Владимирской области. Женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской в Петушках и бросила бутылку с горючей смесью, после чего её задержали.