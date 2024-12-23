Кимхэ, Южная Корея, 23 декабря, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Три человека числятся пострадавшими при взрыве на военной базе в городе Кимхэ в Южной Корее. Об этом 23 декабря сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрыв в одном из зданий южнокорейского 52-го военного логистического подразделения произошёл около 03:27 мск.

Предварительно, во время происшествия пострадали трое гражданских. Они получили ожоги и различные травмы, угрозы их жизни нет. Среди военнослужащих никто не пострадал.

Устанавливаются причина взрыва и объём ущерба, заключили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в результате взрыва на фармацевтическом заводе в южнокорейском городе Хвасоне (примерно 50 км к югу от Сеула) погиб один человек, ещё четверо получили серьёзные травмы. Пожар вспыхнул на заводе Hwail Pharmaceutical в 14:22 по местному времени. Предположительно, причиной возгорания стал взрыв паров ацетона на третьем этаже здания общей площадью 2700 кв. м.