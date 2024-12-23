Киев, 23 декабря, 2024, 05:00 — ИА Регнум. На Украине фиксируется рекордное количество желающих пересечь границу людей. Только за сутки её пересекли 150 тыс. граждан, сообщила 22 декабря госпогранслужба страны.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

«За последние сутки границу пересекли 150 тыс. граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы. Рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей», — уточнила украинская госпогранслужба в Telegram-канале.

При этом не наблюдается существенного преимущества въезда на Украину над выездом. За день госграницу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока вызвало очереди.

Как передавало ИА Регнум, украинские дальнобойщики массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны, и отказываются возвращаться, так как боятся, что их отправят на фронт, признал сбежавший в Россию украинец Артём Шевченко. По его словам, из 20 сотрудников 17 человек не пришли с рейса, в связи с чем компания начала активно нанимать на работу женщин. Многие мужчины не выходят из домов, боясь, что они будут задержаны сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) на улицах.

В октябре мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что численность городского населения превысила 1 млн человек из-за наплыва переселенцев из восточной части страны. По его словам, за последние два года через Львов прошло до 5 млн украинцев, большинство из которых использовали населённый пункт как транзитный перед бегством в Европу. Официально в городе находится около 150 тыс. переселенцев, однако реальное число может быть вдвое больше.