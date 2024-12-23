Стамбул, Турция, 23 декабря, 2024, 03:24 — ИА Регнум. В Чёрном море у берегов Стамбула обнаружили 22 декабря мину. Обезвредить её собираются 23 декабря. О происшествии сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

Подозрительный предмет в воде заметили отдыхающие, по словам очевидцев объект находился у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле.

Специалисты установили, что это морская мина.

«Пляж оцепили, мину планируется обезвредить в понедельник утром», — отметило издание, уточнив, что подобные «сюрпризы» часто всплывают у турецких берегов.

При этом Турция возглавляет до конца года рабочую группу по разминированию в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, беспорядочное минирование прибрежной акватории Чёрного моря военно-морскими силами Украины всё чаще угрожает гражданским судам, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Он пояснил, что непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут безэкипажные катера, которые теряют курс из-за сбоя GPS-навигации.

Патрушев 25 июля заявил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению базы в Азовском море. По его словам, НАТО дерзко наращивает число военно-морских баз за пределами своих границ, преследуя цель — превратить мировой океан в сферу своего влияния.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2022 году заявлял, что Киев создал угрозу для судоходства в Чёрном море. Подразделениями ВМС Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах. Дипломат добавил, что, оторвавшиеся от минрепов украинские мины теперь дрейфуют по акватории Чёрного моря.