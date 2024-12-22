Панама, 23 декабря, 2024, 02:28 — ИА Регнум. На основании договора 1977 года Панамский канал принадлежит государству. Суверинитет республики не подлежит обсуждению, подчеркнул президент Панамы Хосе Рауль.

Roger W Панамский канал

«Каждый квадратный метр канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым… Договоры Торрихоса — Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи», — пояснил Рауль в соцсети Х, комментируя планы избранного американского президента Дональда Трампа.

Панамский канал не контролируется Китаем или какой-либо другой страной.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил о намерении вернуть Панамский канал во владение США. По его мнению, власти Панамы берут за проход по каналу «смехотворную плату». Трамп также выразил недовольство тем, что Китай активно пользуется каналом несмотря на противоречия условиям сделки по передаче канала. Когда в 1977 году президент США Джимми Картер «по глупости отдал его за один доллар», управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо ещё, отметил Трамп.