Доха, 23 декабря, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Власти Катара пригрозили Европе прекращением поставок сжиженного природного газа в случае новых штрафов, в том числе экологических. Об этом изданию Financial Times заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Новый закон, который вступит в силу в 2027 году, предполагает штрафы в размере 5% от общего годового дохода компании, если та не выполняет требования к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека.

Аль-Кааби однозначно заявил, что в случае потери этих 5%, он поставлять газ европейцам не будет.

«Это деньги людей, поэтому я не могу потерять столько денег, и никто не примет потерю таких денег», — предупредил министр энергетики, он же генеральный директор государственной компании QatarEnergy (Катарэнергетика).

Отмечается, что нововведения Евросоюза являются частью масштабной кампании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

По словам Саада Аль-Кааби, QatarEnergy никак не сможет достичь критериев ЕС, чтобы не получить штрафные санкции. Эта директива является неработоспособной в отношении крупных нефтегазовых компаний, выбросы которых огромны, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. Он сообщил, что считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России.

В конце ноября из данных Евростата стало известно, что Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения санкций. По данным на конец сентября, доля российского топлива в импортируемом ЕС голубом топливе возросла до 23,74%, что произошло впервые с мая 2022 года.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 ноября отметил, что жители стран ЕС замерзают без российского газа, а производства в странах — участницах сообщества останавливаются.