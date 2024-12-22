Мелитополь, 23 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Киевский режим направил украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, которые должны поднять упавший боевой дух ВСУ. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

По информации Рогова, перед спецгруппой поставили задачу подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа бойцов ВСУ.

Известно, что пропагандисты приехали в город Орехов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в соцсетях набрал популярность фейк о том, что Верховная рада якобы приняла закон, обязывающий гражданок Украины менять имя Татьяна на Горпина. Автор фейка утверждает, что нарушительницам, отказавшимся от смены имени, будут грозить штрафы и даже тюремное заключение. Несмотря на недостоверность информации, в социальных сетях появилось множество возмущённых роликов от жительниц Украины.

В ходе международного форума «Диалог о фейках 2.0», было объявлено о создании Ассоциации по выявлению недостоверной информации. Организация, кроме прочего, займётся определением единых стандартов фактчекинга, будет проводить образовательную деятельность в этой сфере.