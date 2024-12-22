Санкт-Петербург, 23 декабря, 2024, 01:02 — ИА Регнум. В аэропорту Пулково пассажиров массово снимают с самолётов. Задержаны вылеты из Санкт-Петербурга минимум 11 рейсов, сообщил 22 декабря Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Источник опубликовал присланные подписчиками кадры огромных очередей из аэропорта.

Утверждается, что сотни людей без объяснения причин попросили покинуть воздушные суда перед вылетом.

По данным электронного табло аэропорта, задержаны вылеты в Красноярск, Томск, Казань, Москву, Пхукет, Ургенч.

Как сообщало ИА Регнум, вылет самолёта авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, задержали более чем на 17 часов из-за технических проблем воздушного судна. Также 4 ноября в Пулково были задержаны вылеты ещё трёх рейсов — в Новосибирск, Котлас и Москву. Причины не указывались.