Москва, 23 декабря, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Благодарность на русском языке президенту РФ Владимиру Путину выразил перед началом переговоров в Кремле премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом 22 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Большое спасибо за встречу», — обратился Фицо к Путину.

Премьер Словакии прибыл в Москву с рабочим визитом. Он впервые с 2016 года лично встретился с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо в Кремле в формате «один на один» завершились поздним вечером 22 декабря. С российской стороны во встрече принимал участие помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что совместных заявлений Путина и Фицо не будет.

Ранее Роберт Фицо заявил о любви к русским и желании сохранить поставки российского газа в Словакию. Чтобы не позволить российскому газопроводу пересохнуть, премьер-министр предложил воспользоваться услугами посредников и называть российский газ «чьим-то ещё».

В октябре Фицо отметил, что хочет посетить парад 9 мая 2025 года в Москве и будет считать честью, если получит приглашение.