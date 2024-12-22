Вашингтон, 22 декабря, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Будущий президент США Дональд Трамп пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, по которой в стране будут признавать лишь два пола — мужской и женский.

Donald Trump Дональд Трамп

Выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, Трамп объявил, что при нём будет официально существовать только два пола.

«Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — спросил присутствующих избранный президент.

Ответом стали громкие аплодисменты.

Как сообщало ИА Регнум, в США служащие в армии трансгендеры будут уволены после инаугурации Трампа. Предполагается, что по медицинским показаниям лишаться работы порядка 15 тыс. трансгендеров.

Не вступив ещё в должность, избранный президент США Дональд Трамп уже раскрывает свои планы на перспективу. В частности, он заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке Панамский канал.