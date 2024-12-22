Умер советский диссидент, пытавшийся угнать самолёт для перелёта в Израиль
Умер пытавшийся угнать самолёт для перелёта из СССР в Израиль диссидент Кузнецов
Тель-Авив, Израиль, 22 декабря, 2024, 21:23 — ИА Регнум. В Израиле на 86-м году жизни умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, который пытался угнать самолёт для перелёта из СССР, сообщает 22 декабря основанное им издание MIGnews.
«Редакция «МИГ» выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Кузнецова», — сказано в публикации.
Эдуард Кузнецов родился 29 января 1939 года в Москве. Он окончил философский факультет МГУ. В 1961 году Кузнецова арестовали за распространение самиздатовской литературы, несколько лет он провёл в тюрьме за антисоветскую агитацию. Диссидент был известен как один из инициаторов «самолётного дела».
В 1970 году Кузнецов вместе с другими лицами, которые намеревались переехать в одну из западных стран, попытался угнать самолёт Ан-2 в аэропорту Приозерск в Ленинградской области. Они были арестованы.
Кузнецов был приговорён к смертной казни, однако затем его приговор изменили на 15 лет лишения свободы. В 1979 году его освободили вместе с семьёй в рамках обмена заключёнными с США. Вслед за этим мужчина улетел в Израиль.