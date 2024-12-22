Тель-Авив, Израиль, 22 декабря, 2024, 21:23 — ИА Регнум. В Израиле на 86-м году жизни умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, который пытался угнать самолёт для перелёта из СССР, сообщает 22 декабря основанное им издание MIGnews.

Eduard Arzunyan Эдуард Кузнецов

«Редакция «МИГ» выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Кузнецова», — сказано в публикации.

Эдуард Кузнецов родился 29 января 1939 года в Москве. Он окончил философский факультет МГУ. В 1961 году Кузнецова арестовали за распространение самиздатовской литературы, несколько лет он провёл в тюрьме за антисоветскую агитацию. Диссидент был известен как один из инициаторов «самолётного дела».

В 1970 году Кузнецов вместе с другими лицами, которые намеревались переехать в одну из западных стран, попытался угнать самолёт Ан-2 в аэропорту Приозерск в Ленинградской области. Они были арестованы.

Кузнецов был приговорён к смертной казни, однако затем его приговор изменили на 15 лет лишения свободы. В 1979 году его освободили вместе с семьёй в рамках обмена заключёнными с США. Вслед за этим мужчина улетел в Израиль.