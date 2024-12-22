Вашингтон, 22 декабря, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются годы и миллиарды долларов, чтобы приблизиться к российскому показателю обороны, заявил журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы создать оружейную промышленность такого масштаба», — сказано в публикации.

Новость дополняется