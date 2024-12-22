Варшава, 22 декабря, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Ракеты и беспилотные летательные аппараты, запущенные Россией в рамках спецоперации, ни разу не угрожали объектам на территории Польши. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Высказывание чиновника приводит 22 декабря украинское интернет-издание «Страна. ua». Глава ведомства уточнил, что Вооружённые силы Польши не сбили ни одной российской ракеты или беспилотника, которые, по его утверждениям, «на считанные секунды» оказывались в польском воздушном пространстве.

Косиняк-Камыш признал, что указанные вооружения не представляли опасности и для других стран НАТО. Он также отметил, что НАТО не принимал каких-либо решений, позволяющих Варшаве перехватывать ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года на территории польского села Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию. Однако эксперты пришли к выводу, что обломки упавшей ракеты принадлежат комплексу С-300, который используется ВСУ. Позже власти Польши назвали случившееся «несчастным случаем».

В начале сентября 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. По его словам, Варшава должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет втянет НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Косиняк-Камыш в свою очередь отверг идею использовать силы ВС Польши для уничтожения российских ракет над Украиной.