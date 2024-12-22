Москва, 22 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с украинскими скаутами — почти то же самое, что встреча маленьких детей с педофилом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Встреча Зеленского с украинскими скаутами — это примерно как привести старшую группу детского сада на знакомство с педофилом, учитывая маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст на Украине», — указала депутат.

К публикации Захарова прикрепила фотографию, на которой изображён Зеленский в окружении юных украинских скаутов.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Захарова отметила, что снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Она пояснила, что глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта, поскольку завершение боевых действий станет крахом его власти.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.