Ковель, Украина, 22 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Пьяный сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области, сообщает 22 декабря украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в авто с детьми», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Позже в Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием своего работника. Сотрудники ТЦК также пообещали привлечь водителя к дисциплинарному взысканию. Никто из участников дорожного происшествия не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в Одессе в территориальном центре комплектования произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, пытавшийся вызволить оттуда мобилизованного сына.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале опубликовал кадры, на которых видно драку нескольких мужчин на лестнице. Видео завершается тем, что прогремели два выстрела. Украинский депутат также предположил, что мобилизованного сына ждёт та же участь, если он вообще ещё жив.

В сентябре сотрудник одесского ТЦК напал на женщину и избил её из-за того, что она «пыталась воспрепятствовать мобилизации». Пострадавшая заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта.